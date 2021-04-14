Telefona bakarken kaza yapmıştı, işine son verildi; kaza anı kamerada



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, geçen ay cep telefonuyla ilgilenirken önündeki otomobile çarparak, kullandığı otobüste bir yolcunun yaralanmasına neden olan Manisa'nın tek kadın şoförü Fatma Güngör'ün (49) işine Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tarafından son verildi. Güngör'ün yaptığı kaza anı görev yaptığı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen 8 Mart'ta saat 08.45'te Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi eski Doğumevi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenen Fatma Güngör önündeki otomobile çarptı, otobüsteki yaşlı bir adam yaralandı. Kazanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Fatma Güngör'ün iş akdine son verildi.,

Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MANULAŞ) yapılan açıklamada şu fadelere yer verildi:

"Kamuoyu bilmelidir ki; söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur. Fatma Güngör'ün iş akdi, Karayolları Trafik Kanununa ve İş Kanunu'na aykırı davranışı nedeni ile İş Kanunumuz'un 25´inci maddesinde yer alan; 'İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması' hükmü gereğince feshedilmiştir. Manisa'mızın toplu taşıma hizmetlerini organize eden şirketimiz personelinin, Karayolları Trafik Kanununa, İş Kanunu'na ve şirketimizin emir ve talimatlarına aykırı davranarak yolcuların, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bir personelini işte tutması mümkün olmayıp, söz konusu eylemi yapan personelin kimliği ya da cinsiyetine bakılamayacağı kamuoyunun malumudur. Haberlerde sanki personelimizin cinsiyetinden kaynaklı işlem yapıldığı intibası oluşturulmaya çalışılmasından dolayı şirketimiz oldukça rahatsız olup, iş bu açıklamanın yapılmasını gerekli görülmüştür. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur."DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-04-14 16:08:35



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