Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri ‘Gönül Sofraları’nda buluşacak

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri gönül sofralarında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yardım kampanyasına bağışlar gelmeye başladı.

Turgutlu Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri gönül sofralarında buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği yardım kampanyasına bağışlar gelmeye başladı.

Yardım kampanyasının ilk gününde hayırseverler tarafından iftar yemeği için 340 kişilik, toplamda 6 bin 800 TL’lik bir yardım yapıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gıda paketi olarak 27 bin 500 TL değerinde 250 paketin ulaştırıldığını söyledi. Yardımsever bir iş insanının Niğde’den 25 bin kilogram patates gönderdiğini de kaydeden Başkan Çetin Akın, gıda paketleriyle birlikte patateslerin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandığını ayrıca aktardı. Başkan Akın, Turgutlu’da faaliyetlerini sürdüren önemli bir firmanın da 3 bin adet 25 kilogramlık un bağışlayarak kampanyaya destek olduğunu duyurdu.

Kampanyanın ilk gününden yapılan yardımlar ve hayırseverlerin destekleri hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Çetin Akın, “Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahiplerimizi gönül sofralarında buluşturmayı amaçlayarak hayata geçirdiğimiz yardım kampanyamıza ilk günden gösterdiğiniz ilgi ve destekleriniz için teşekkür ederim. Mübarek Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmek; yemeğinizi, aşınızı paylaşmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimizin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bütün hayırseverlerimizi gönül sofralarımızın bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

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