Manisa itfaiyesi ilk 3 ayda 269 hayvanı kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, müdahil oldukları itfaiye olayların yanı sıra sokak ve besi hayvanların da yardımına koşuyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı yılın ilk üç ayında 269 sokak ve besi hayvanı, mahsur kaldıkları yerlerden özenle kurtardı.

Yangınlara, kazalara, intihar vakalarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak ve besi hayvanları için de seferber oluyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; sıkıştıkları yerden çıkamayan, çukur veya suya düşerek mahsur kalan hayvanlara elini uzatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk üç ayında 269 hayvanın sıkıştığı veya düştüğü yerlerden kurtarıldığı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “2021 yılının ilk çeyreğinde, 269 can dostumuzu kurtardık. Kedi, köpek ve kuşları, mahsur kaldıkları, sıkıştıkları veya düştükleri yerlerden alarak doğal yaşamlarına döndürdük. İnek ve keçiler de düştükleri yerlerden kurtarıldı. 2020 yılında da binlerce hayvanı kurtarmıştık. Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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