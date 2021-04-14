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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa eğitim camiası yasta

İHA

Manisa eğitim camiası yasta

Manisa Lisesi Müdürü Başyardımcısı Çetin Özmetin korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalp hastası da olan Özmetin'in ölüm haberi eğitim camiasında üzüntüye neden oldu.
Manisa Lisesi Müdür Başyardımcısı Çetin Özmetin bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi görürken durumunun ağırlaşması sonucu 1 haftadır Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Özmetin, akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Manisa’da birçok okulda idarecilik yapan Biyoloji Öğretmeni Çetin Özmetin son olarak Manisa Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası Özmetin'in eşi ve çocuklarının da korona virüs nedeniyle evde karantinada oldukları öğrenildi.

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