Akhisar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 10 gün süreyle karantinaya alınırken, merkeze giriş ve çıkışlar yasaklandı. Öte yandan merkezde bulunan yaşlılar ile çalışanların durumlarının gözlenmesine de başlandı. Semptomların gözlendiği merkezde 10. günün sonunda yapılacak testlerin sonucuna göre karantinanın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçe Sağlık Müdürlüğünce hizmet alan yaşlı ve personellerin belirti ve bulgu göstermeleri halinde PCR testi yapılacaktır. Bu nedenle; İlçemizde faaliyet göstermekte olan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Covid19 test pozitifliği saptanması üzerine 1423/04/2021 tarihleri arasında 10 gün ve 23 Nisan04 Mayıs 2021 tarihleri arasında 10 gün süreyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kapalı olarak çalışmasına, Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.”

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