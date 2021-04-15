Akhisar'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, bir kurum çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçedeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin, bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınmasına karar verildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin 4 Mayıs tarihine kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-04-15 12:15:04



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