Manisa’ya 6,5 milyon metreküplük su kaynağı

MASKİ Genel Müdürlüğü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarını arttırmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kayapınar ve Akpınar mevkilerin de yürütülen çalışmaların ardından Yarıkkaya mevkisinde açılan yeni sondaj kuyuları ile Manisa’nın içme suyu kaynaklarına 6,5 milyon metreküp su ilavesi yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Merkez başta olmak üzere açtığı sondaj kuyularıyla su sıkıntısı yaşayan yerleşim yerlerinin problemlerini ortadan kaldırmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada Yarıkkaya mevkisine açılan 2 adet sondaj kuyusu ile Manisa’nın su kaynaklarına 6,5 milyon metreküp su takviyesi yapıldı.



“Bir damla suyu kaybetmeye tahammülümüz yok”

Yarıkkaya mevkisinde açılan yeni sondaj kuyularını yerinde inceleyen İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, “Merkezde yaşadığımız su sıkıntılarından sonra Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan sondaj çalışmaları neticesinde Kayapınar bölgesinde 2 adet sondaj çalışmasını tamamladık ve saniyede toplam 70 litre su elde etmeyi başardık. Akabinde Yarıkkaya mevkisinde yapmış olduğumuz 2 adet sondaj çalışmasında da yaklaşık 100 litre üzerinde su elde ettik. Yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde aynı şekilde Akpınar bölgesinde yaptığımız bir sondaj çalışmasında da yaklaşık 35 litre su temin ettik. Böylelikle geçtiğimiz yazdan bu tarafa Genel Müdürlüğümüz nezdinde yaklaşık 200 litre saniyelik bir kapasite artışı yaşanmış oldu. Buda yıllık içme suyu kaynaklarımıza 6,5 milyon metreküp su ilavesi yapılmış oldu. Şükürler olsun ki kış mevsimi bu sene mevsim normallerinin çok çok üstünde olmasa da yakın bir yağış aldı. İnşallah ilave sularımız ile birlikte önümüzdeki yaz Manisa merkezde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacak. Şu da bir gerçek ki herkes elinden geldiğince bir damla suyun bile kıymetini bilerek su tasarrufuna azami dikkat gösterecek. Bu sene bir miktar yağışlar oldu ama önümüzdeki sene böyle yağışlar olmayabilir. Manisa’nın bütün suları yer altı kaynaklarından besleniyor. Dolayısıyla bir damla suyu bile kaybetmeye tahammülümüz yok” dedi.

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