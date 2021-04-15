Akhisar’da camilere ramazan temizliği

Akhisar Belediyesi, ilçedeki tüm camileri ramazan ayı nedeniyle Covid19 önlemleri kapsamında dezenfekte ederek titizlikle temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında, ilçe merkezi ve kırsalda bulunan tüm mahallerdeki camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek cami avlularını titizlikle temizliyor.

Türkiye'de Covid19 vakalarının görülmeye başlandığı günden beri başlattığı dezenfekte çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Akhisar Belediyesi, ramazan ayının başlaması nedeniyle vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yapmaları adına ilçe genelinde bulunan tüm camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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