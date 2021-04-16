Diyabet beraberinde birçok hastalığı da getiriyor Uzm. Dr. Ramazan Kılıç: “Diyabet hastalığı sizi hasta hissettirmese bile ilerleyen yıllarla birlikte tedavi edilmezse, ciddi sorunlara neden olabilmektedir” “Diyabet şayet önemsenmezse kalp krizi, inme, görme kaybı gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir”

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Ramazan Kılıç, halk arasında ‘Şeker Hastalığı’ olarak bilinen ‘Diyabet’ hastalığına karşı uyarılarda bulundu. Kılıç, diyabetin şayet önemsenmezse kalp krizi, inme, görme kaybı gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtti.

Diyabetin, vücudun şekeri kullanma şeklini bozan bir hastalık olduğunu dile getiren Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Ramazan Kılıç, “Vücuttaki tüm hücrelerin normal çalışması için şekere ihtiyacı vardır. Şeker, insülin adı verilen bir hormon yardımıyla hücrelere girer. Yeterli insülin yoksa veya vücut insüline yanıt vermeyi keserse, kanda şeker miktarı yükselir ve diyabet hastalığına neden olur. Diyabet hastalığı sizi hasta hissettirmese bile ilerleyen yıllarla birlikte tedavi edilmezse, ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bunlardan bazıları kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, görme sorunları, hatta körlük, el ve ayaklarda ağrıhis kaybı, yine el ve ayaklarda kangren oluşması sayılabilir” şeklinde konuştu.



"Diyabet hastası olup olmadığımı nasıl anlarım?"

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından birinin diyabet olduğunu dile getiren Dr. Kılıç, “Diyabetiniz olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza başvurabilir ve yapılacak tetkikler ile sonucu öğrenebilirsiniz. Merkezefendi Devlet Hastanesi’ndeki tüm dahiliye uzmanlarınca diyabet tanısı konularak, hasta takibi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.



"Diyabetim varsa sağlıklı kalmak için ne yapmalıyım?"

Hastalarının kendisine en çok ‘Diyabetim varsa sağlıklı kalmak için ne yapmalıyım?’ sorusunu yönelttiğini belirten Kılıç, “Diyabet hastalığı olan birçok hastanın diyabetle beraber tansiyon hastalığı ve kolesterol yüksekliği de mevcuttur. Yapabileceğiniz en önemli şey KKK’lerinizi kontrol altında tutmaktır. Buradaki KKK, kan şekeri, kan basıncı (tansiyon) ve kolesteroldür. KKK’lerinizi kontrol altında tutmak için çeşitli ilaçlar kullanabilirsiniz. Bunun için doktorunuzdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bununla beraber ilaçlardan bile daha etkili olan yaşam tarzı değişikliğidir. Sağlıklı yiyecek seçimleri yapın. Meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve az yağlı süt ürünlerinin beslenmenizdeki yerini arttırın. Kızartılmış veya yağlı yiyeceklerin tüketimini kısıtlayın. Aktif olun. Günde en az 30 dakika yürüyüş veya bahçe işleriyle uğraşmanın birçok faydası gösterilmiştir. Sigarayı bırakın. Sigara içmek kalp krizi geçirme, felç olma ve kansere yakalanma riskinizi artırmaktadır. Kilo verin. Fazla kilolu olmak birçok sağlık sorunu riskini artırmaktadır. Alkolden kaçının. Alkol kan şekerini ve kan basıncını artırabilir” şeklinde uyarılarda bulundu.

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