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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçi'den korona virüs uyarısı

İHA

Başkan Çerçi'den korona virüs uyarısı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Uncubozköy Mahallesi’nde vatandaş ve esnafları ziyaret etti. Ziyarette artan vaka sayılarına da dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaş ve esnaflardan korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi haftalık ziyaretlerine Uncubozköy Mahallesi ile devam etti. Cuma Namazını Uncubozköy Camisi’nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde artan vaka sayılarına vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi. Başkan Çerçi’ye ziyaretlerde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan ve İsmet Akçay eşlik etti.

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