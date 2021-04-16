Manisa’da açıkta satılan binlerce ekmeğe el konuldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde açıkta satılan binlerce ekmeğe el koydu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge uyarınca ekmeklerin açıkta ve seyyar olarak satılmasının yasaklanmasının ardından denetimler gerçekleştiren Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan ve fırıncı esnaflarından gelen şikayet üzerine hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri toplayarak satıcı hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yasal işlem başlattı.

Vatandaşlardan ve esnaflardan gelen şikâyetlerin değerlendirildiğini belirten Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı ile beraber vatandaşları seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Halkın sağlığını tehdit edenlere fırsat vermeyeceklerini kaydeden Yıldırım, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan şahısların, vergisini veren esnafları olumsuz yönde etkilediğini, bunu önlemek için denetimlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

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