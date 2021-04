Salihli Ovası’nda bahar hareketliliği Fidanlar toprakla buluşuyor

Manisa’nın Salihli Ovası’nda baharın gelmesiyle birlikte fide dikim hareketliliği başladı.

Pandemiye rağmen 70 bin dekar alanda üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda, hazırlanan tarlalara, domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan, mısır ekimine başlandı. Fideler kimi üreticiler tarafından elle, kimi üreticiler ise makine yardımı ile dikim yapılıyor. Sahaya inen çiftçileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise 12 ay üreten çiftçi ile gurur duyduklarını söyledi.



“70 bin dekar alanda üretim”

Baharın gelmesiyle birlikte çiftçinin sahaya indiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Fidanlarımız toprakla buluşmaya başladı. Salihli Ovamızda çiftçimiz domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, pamuk ve mısır ekimine başladı. Biz Salihli çiftçisi olarak her zaman Salihli Ovamız ile övünüyoruz. Çünkü Ovamız Türkiye’nin en büyük ve en verimli ovalarından bir tanesidir. Bizim çiftçimiz her şeye rağmen, yılın 12 ayı üretmeye devam ediyor ve edecektir. Bu gurur duyduğumuz bir konudur. En önemlisi çiftçimizin ürettiği ürünlerle, raflarımızın doldurulması, hallerimizin boş kalmamasıdır. Tüm dünyaya ve tüm insanlığa üreterek, ülkemizi diğer ülkelere karşı onurla, gururla gösteren çiftçimize destek istiyoruz” dedi.

Salihli Ovası’nda yaklaşık 70 bin dekar alanda üretim yapıldığını anlatan Yalvaç, “Nisan ayı itibariyle ekimine başlanan ürünlerimiz yaklaşık 3 ay sonra Haziran ayı başında hasadına başlanılacaktır. Hasat edilen karpuz, biber, patlıcan, domates, mısır Türkiye’nin her yerine gidecek, pazarda ve marketlerde yerini alacaktır. Biz üreten çiftçimizle, onur ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.



“Baharın gelmesiyle birlikte dikime başladık”

Domates dikimine başladıklarını belirten üretici Turgay Başgönül, ayrıca üzüm, mısır ve pamuk üretimi yaptıklarını söyledi. Başgönül, “Ülkemizin ve dünyanın geçtiği en zor günlerde, pandeminin en ağır geçtiği zamanda bile önlemimizi alıp, üretime devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması içinde artırarak, üretmeye devam edeceğiz. Üretim aksamasın, insanlarımız mağdur olmasın diye çiftçimiz elinden ne geliyorsa yapıyor. Buna inancımız tam. Yeter ki devletimiz, hükümetimiz, bizlere hem mazot, gübre desteklemesinde, hem de piyasa dengelemesinde çiftçisine sahip çıksın” diye konuştu.

30 yıllık domates üretici Turan Karahan ise baharın gelmesiyle birlikte domates dikimine başladıklarını söyledi. Diktikleri fidelerin 3 ay sonra ürün verip, hasadına başlayacaklarını anlatan Karahan “Fidelerimizi ise kimisini kendimiz yetiştirip, kimisini ise tedarik ediyoruz. Biz üretiyoruz, devletimiz ve hükümetimizden beklentimiz ise mazot ve gübre desteğinin biraz daha artırılmasını talep ediyoruz” dedi.



“3 ay sonra hasadına başlanacak”

Adala Mahallesi'ndeki üreticilerden Muammer Beyazçiçek, karpuz fidanlarını toprakla buluşturmaya başladıklarını vurguladı. Beyazçiçek, “Allah nasip ederse, bu karpuz fidanları 90 gün sonra ürün verecek ve hasadına başlayacağız. Hasat ettiğimiz karpuzları da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine göndereceğiz” dedi.

Beyazçiçek, “Pandemi nedeniyle herkes yasağa uyup, evinde otururken, biz çiftçiler olarak tarlada çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını tüm üreticiler olarak alırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.