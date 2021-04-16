Akhisarspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yolları ayırdığını duyurdu.

Yaklaşık 1.5 aylık görev süresi boyunca yeşilsiyahlı takımın başında 7 müsabakaya çıkan Gül, bu maçlarda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Akhisarspor Fırat Gül yönetiminde rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Ligde son dört haftaya girilirken 25 puanla 16. sırada yer alan yeşilsiyahlıların en yakın rakibi Menemenspor ile arasında 6 puan farkı bulunuyor.

Sportif Direktör Bayram Ali Kaya’nın ise önümüzdeki 4 müsabakada takımın başında yer alması bekleniyor.

Akhisarspor yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fırat Gül Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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