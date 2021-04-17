Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Özbay (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbulİzmir Devlet Karayolu Tariş Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Özbay yönetimindeki 45 AEY 929 plakalı motosiklet, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emre Özbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-04-17 01:54:08



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