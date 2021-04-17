Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında devlet karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar’ın ortasından geçen İstanbulİzmir Devlet Karayolunun Askeri Gazino ile Tariş Kavşağı arasında yolcu otobüsü ile 45 AEY 929 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Özbay (21), çevredeki vatandaşların haberi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özbay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Emre Özbay’ın Kayalıoğlu Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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