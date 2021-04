Manisa'da DEVA Partisi'nde istifa depremi DEVA Partisi'nin Şehzadeler ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden toplu istifa

Manisa'da DEVA Partisi'nin Şehzadeler İlçe Başkanı Ramazan Çevik ile yönetim kurulundan 9 kişi, il başkanıyla yaşadıkları krizi gerekçe göstererek partilerinden istifa etti.

DEVA Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Ramazan Çevik, yönetim kurulundan 9 kişi ile birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olarak DEVA Partisi İl Başkanı Süreyya Sakınç'ın kendisi ve yönetimine karşı tutum ve davranışlarını gerekçe gösteren Çevik, istifasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 8 Kasım 2020 tarihinde DEVA Partisi Manisa Şehzadeler ilçe başkanlığına seçildiğini vurgulayan Çevik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli parti üyelerinin oyları ile ilçe başkanlığına seçildim. DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Süreyya Sakınç’ın parti içinde eksik ve hatalı uygulamalarına yönelik, siyasi ve ahlaki etik kurallar ile örtüşmeyen bir takım parti içi teşkilat uygulamalarının tüzüğümüzde belirtilen ilkelerle uyuşmayan tutum, davranış ve politikaları nedeniyle siyasi hedeflerimize hizmet ettiğine olan inancım kalmamıştır. İlçe kongresi sürecinde ve sonrasında il başkanının parti içi demokrasi kültürünün tecelli etmesini engelleyen her türlü kişisel ve grupsal organizasyonlara rağmen; siyasi, faaliyetlerimizin sağduyulu bir şekilde tamamlanması hususunda üzerime düşen görevi layığı ile yerine getirdim. İl başkanının partimizi kişisel çıkarları, şahsi hırs ve amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışarak, insanları ayrıştıran bir anlayış için çalışan kişi ve kişilerle mücadele etmekten yoruldum. Teşkilat içerisinde samimiyet, merkezi birlik ve beraberliğimizin sağlanması yönünde net ve tutarlı bir şekilde tavır ve davranışlarımı ortaya koymaktan çekinmedim. Bulunduğum her platformda her türlü diyalog arayışını sergilememe rağmen içerisinde bulunmaktan onur ve gurur duyduğum DEVA Partisi Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nda görev alan dava arkadaşlarıma ve şahsıma yönelik il başkanı tarafından sergilenen hasmane tavır ve nezaketsizlik son günlerde hat safhaya ulaşmıştır. Şahsıma yönelik yürütülen algı operasyonları marifeti ile kongre sürecinden beri süreklilik arz edecek şekilde düzenli olarak gerçekleştirilen fitne, iftira, dedikodu ve kötüleme kampanyası yürütülmektedir. İyi niyetli bir şekilde teşkilat faaliyetlerine katılan teşkilat mensubu arkadaşlarımızın da aynı usül ve yöntemler ile karar alma mekanizmalarının dışına iten bu sistem tüm teşkilat yapısına zarar vermeye başlamıştır. Üzülerek ifade etmekteyim ki; DEVA Partisi Şehzadeler ilçe teşkilatı bünyesinde görev alan dava erlerinin fikirlerini önemsemeyen, hatta yok sayan bir anlayış tarafından; mevcut irademize ve düşüncelerimize il başkanı tarafından direkt ve dolaylı ipotek konulmaya çalışılmaktadır. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; siyaset insan kaybetme sanatı değil, insan kazanma sanatıdır. Bu sebeptendir ki; ilçe yönetimi olarak kişiliğimize ve karakterimize uymayan çirkinlikler, tutum ve davranışlar nedeniyle istifa ediyoruz"

"İddialar tamamen asılsızdır"

DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Süreyya Sakınç da yaşanan istifalarla ilgili açıklama yaptı. Sakınç, "Ramazan Çevik'in iddiaları tamamen asılsızdır. Kendisi hakkında parti içi disiplin süreci devam ediyordu. Bu süreç tamamlanmadan kendisi istifa etmiştir. Beklenen bir durumdu. Açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

