Kısıtlamada, 'seyyar manav' aracında 'uyuşturucu' ile yakalandı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında seyyar manav kamyoneti içerisinde uyuşturucu madde ile yakalanan İ. A. (20), gözaltına alındı.
Yunusemre ilçesinde kırsal Üçpınar Mahallesi'ne 45 AFB 381 plakalı seyyar manav kamyoneti ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, saat 13.30 sıralarında ManisaÜçpınar karayolu üzerinde durdurdu. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, zulalanmış vaziyette 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi. Kamyoneti kullanan İ. A. (20) gözaltına alındı. Şüphelinin İ.A.,'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-04-17 18:43:07
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