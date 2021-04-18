Muhtardan, Başkan Ergün'e 'Fatih' benzetmesi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesini ziyaret etti. Mahallede büyük bir alt ve üstyapı dönüşümüne imza atacaklarını belirten Aslay, yapacakları yatırımın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz de, “Ecdadımız 1453 yılında İstanbul’u, Cengiz Başkanımız da 1453 oyla Avşar’ı fethediyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür Aslay’a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, MHP Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız, Meclis üyesi Hasan Koç eşlik etti. Aslay, mahalle ziyaretinde vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Genel Müdür Aslay, döşenecek kanalizasyon hattı ile Avşar’ın atıksularının ilçeye 46 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen atıksu arıtma tesisine taşınacağını da belirtti.



“Turgutlu’ya 85 milyon TL yatırım yaptık”

Genel Müdür Aslay, mahallede ilk olarak Turgutlu ilçesine kazandırılan hizmetleri anlattı. Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Turgutlu’ya 85 milyon TL yatırım yaptık. Atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Hem merkez hem kırsal mahallelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşedik. Daha sağlıklı bir çevre için Albayrak Mahallesinde ana kanalizasyon kollektör hattı işine imza attık. İki ay önce Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar Mahallelerimizde altyapı çalışmalarına başladık” dedi.



“Sağlıklı çevre ve sağlıklı insan, sağlıklı altyapıyla oluyor”

Genel Müdür Aslay, Avşar ve Çepnidere’nin alt ve üstyapısı için grup olarak ihaleye çıkıldığını ifade ederek, “Avşar ile Çepnidere’de 43 kilometre kanalizasyon, 34 kilometre içme suyu, içme suyu depoları ve 200 bin metrekare parke çalışması imalatımızla yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Sağlıklı çevre ve sağlıklı insan, sağlıklı altyapıyla oluyor. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Çalışmalar yapılırken biraz sıkıntı oluyor tabi ama bitince de 3040 yıl bir daha kazı yapılmasına bile gerek kalmıyor. En önemlisi de bu” ifadelerini kullandı.



Uzaktan okumalı yeni nesil sayaçlarla ilgili bilgi de verildi

Alt ve üstyapısını yeniledikleri mahallelerde ücretsiz olarak su sayaçlarını da değiştirdiklerini belirten Aslay, “Biz kırsal mahallelerimizde artık sayaçlarımızı dışarı alıyoruz. Bu sayaçlar da uzaktan okuma özelliğine sahip. Vatandaşımızın mağdur olmaması için bu uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşımız evde olmasa da su sayacı okunabilecek. Kutudan ve sayaçtan herhangi bir ücret de almıyoruz” dedi.



“Geleceğimiz için hizmet yapılıyor”

Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz de, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ecdadımız 1453 yılında İstanbul’u, Cengiz Başkanımız da 1453 oyla Avşar’ı fethediyor. Avşar konumu itibarıyla yıllardır büyüyen ve göç alan bir yerleşim yeri. Manisa ilinde en büyük kırsal mahallelerden biri. Büyükşehir’in yapacağı hizmetler, mahallemize bugüne kadar yapılan en büyük hizmet olacak. Ve en gerekli ihtiyacımız. Allah hepinizden razı olsun. Cengiz Başkana ve Büyükşehir ailesine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde su sıkıntısı da çözüldü. Şimdi de geleceğimiz için hizmet yapılıyor” dedi.

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