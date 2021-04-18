TMO, Salihli'de 160 ton patates alımı yaptı



Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi, Manisa'nın Salihli ilçesinde, 160 ton patates alımı gerçekleştirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan 160 ton patatesin alımını kilosu 85 kuruştan gerçekleştirdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticinin elinde kalan patateslerin değerlendirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Yalvaç, "Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bir talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticimizin elinde bulunan patatesleri almaya başladı. İnşallah evlerde, depolarda patates kalmayacak. Bugün Kapancı Mahalle'mizde yaklaşık 160 ton patatesin alımı gerçekleştiriliyor. Bu patatesler TMO aracılığı ile alındıktan sonra Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilecek. Vakfımızda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak" dedi.

Kapancı Mahallesi Muhtarı Ali Ortayol ise "Cumhurbaşkanlığımızın talimatı kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi, mahallemizde patates alımına başlamış bulunuyor. Mahallemiz, patates üretiminde önemli bir konuma sahip. Alınan bu kararla çiftçilerimizin mağduriyetleri tatmin edici bir rakamla giderilmiş oldu. Mahallemdeki tüm patates üreticileri adına devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kapancı Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Ahmet Ayaz ise "Alınan bu karar bizleri çok mutlu etti. Bu bölgede yetişen patatesler çok kaliteli ve lezzetli. Halkımızda gönül rahatlığı ile tüketebilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-04-18 14:38:31



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