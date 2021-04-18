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Akhisarspor - Altınordu: 1-1

DHA

Akhisarspor - Altınordu: 1-1


Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Kapluhan (xx)
AKHİSARSPOR: Halil (x) Semih (x) (Dk. 61 Gökmen xx), Doğukan (xx), Göksu (x), Kadir (xx), Yusuf Cihat (x) (Dk. 46 Bertuğ xx), Mert (xx), Lawal (x) (Dk. 83 Onurcan), Çekdar (xx) (Dk. 61 Sissoko xx), Delarge (xxx), Akwo Ayuk Taku (x)
ALTINORDU: Erhan (xx) Salih (xx), Kahraman (xx), Yusuf (xxx), Muzaffer (xx) (Dk. 46 Emre Nefiz xx), Furkan (xx), Ahmet İlhan (xx), Oğulcan (xxx), Recep (xx) (Dk. 67 Burak İnce x), Metehan (xx), Enis Destan (xx) (Dk. 67 Hüsamettin x)
GOLLER: Dk. 8 (Pen.) Enis Destan (Altınordu), Dk. 68 Delarge (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Doğukan, Akwo Ayuk Taku (Akhisarspor), Oğulcan, Ahmet İlhan, Kahraman, Yusuf (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Akwo Ayuk Taku (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'de maça küme düşme korkusuyla çıkan Akhisarspor ve Play-Off hattından kopmak istemeyen Altınordu'yu karşı karşıya getiren Ege derbisinde gülen çıkmadı: 1-1.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu'nun 8'inci dakikada genç forveti Enis Destan'la bulduğu gole ev sahibi 68'inci dakikada Delarge ile karşılık verdi. Akhisarspor'da Akwo Ayuk Taku, 82'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından puanla tanışan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkarsa da bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını azalttı. Altınordu ise galibiyet hasretini 3 maça çıkarmasına rağmen 53 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu. Maç öncesi teknik direktör Fırat Gül'ün ayrıldığı Akhisarspor'u sahaya Antrenör Muhammet Yılmaz çıkardı. 
5'inci dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kadir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan'ın yumruklayıp uzaklaştırmaşa çalıştığı top direkten döndü.
8'inci dakikada Altınordu penaltıdan öne geçti. Orta sahadan atılan derinlemesine pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan, kaleci Halil'in müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Mustafa Kürşad Filiz tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı Enis Destan gole çevirdi: 0-1.
11'inci dakikada konuk ekip yine tehlikeli geldi. Ceza sahasında Akhisar defansının uzaklaştıramadığı topa Furkan'ın sağ çaprazdan gelişine sert şutunda kaleci Halil gole engel oldu.
20'nci dakikada Akhisarspor'dan Cihat'ın kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.
22'nci dakikada Ahmet İlhan'ın sağdan pasıyla buluşan Enis Destan'ın şutu üstten auta gitti.
47'nci dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Çekdar topu kale önünde boş pozisyondaki Bertuğ'un önüne çıkardı. Bertuğ'un vuruşunda defansta ayak koyan Oğulcan mutlak golü kornere çeldi.
57'nci dakikada konuk ekip atağında Ahmet İlhan'ın sağdan ortasına Recep'in şutu kaleci Halil'den döndü, Enis Destan önünde bulduğu topu tamamlamak istedi üstten aut.
65'inci dakikada ceza yayının sağ köşesinden Akhisarspor serbest vuruş kazandı. Kadir'in önüne yuvarlağıdı topa Sissoko'nun sert şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.
68'inci dakikada skora eşitlik geldi. Sissoko'nun sağdan ortasını kale önünde Delarge dokunup ağlarla buluşturdu: 1-1.
82'nci dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Daha önceden sarı kartı bulunan Akwo Ayuk Taku, Oğulcan'a arkadan yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Maç 1-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-04-18 17:59:09

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