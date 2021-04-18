Branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen Bekir Kılıç (55), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bekir Kılıç, iddiaya göre, talaş yüklü 41 AHC 494 plakalı kamyonunun üzerini brandayla kapatmak için çıktığı aracın üzerinden dengesini kaybedip, kafa üstü düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir Kılıç, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Kılıç'ın Akhisar Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikadan Adapazarı'na talaş taşıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-04-18 21:30:30



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