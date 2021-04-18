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Branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü

DHA

Branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü


Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen Bekir Kılıç (55), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Akhisar Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bekir Kılıç, iddiaya göre, talaş yüklü 41 AHC 494 plakalı kamyonunun üzerini brandayla kapatmak için çıktığı aracın üzerinden dengesini kaybedip, kafa üstü düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir Kılıç, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Kılıç'ın Akhisar Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikadan Adapazarı'na talaş taşıdığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2021-04-18 21:30:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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