Sarıgöl’de sebze fide satışlarına büyük ilgi

Sarıgöllü çiftçiler bağ ve bahçelerine yazlık sebze dikim çalışmaları için çeşitli sebze fidelerinden almaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yazlık sebze fide satıcılarının önü çiftçilerle dolup taşmaya başladı. Seralarda doğal olarak hazırlanan yazlık sebze fidelerinin piyasaya çıkması ile satışlar hız kazandı.



Dikim zamanı

Sebze fidecilerinden satın aldıkları sebzeleri bağ ve bahçelerini dikim için ark hazırladıklarını ifade eden çiftiler, önce arkları hazırladıklarını belirterek sonra yazlık sebze fidanlarını aldıklarını söyledi. Aldıkları fideleri hemen diktilerini anlatan üreticiler, tanıdık yerden aldıkları fideleri doğal olarak kendilerinin yetiştirdiğini ve ürünleri doğal olarak tükettiklerini ve fazla ürünleri de kışlık konserve yaptıklarını söyledi.

Üreticiler kendi ürettikleri sebzelerin lezzetinin de bir başka güzel olduğunu ifade etti.



"Satışlardan memnunuz"

Sarıgöl’de doğal sebze üretimi yapan Fidancı Ramazan Bayram, "Yerli sebze ürünlerinden dört sera yaptım. Yetişti ve piyasaya çıkardım. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi üren fideleri tüplü olarak tanesi 2 TL’den, ayrıca demetinde 20 adet bulunan sebze fidanlarının demetini de 5TL’den vermekteyiz. Dikim zamanı olduğundan satışlarımız ilgi görmektedir.’’ dedi.

Öte yandan çiftçler, bağ ve bahçelerine börülce, bamya, soğan, bakla dikimi de yapmaya başladı.

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