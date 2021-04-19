Salihlili atletler final biletini kaptı

29 ilden 625 sporcunun katılımıyla Didim’de gerçekleştirilen Atletizm kros ligi yarı final yarışmalarında 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı şampiyon olup, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları, Didim’in Akbük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

29 ilden 625 sporcunun katıldığı ve Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin sporcularının yer aldığı kros yarışmasında U16 kategorisinde 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı şampiyon oldu. Salihlili atletler elde ettikleri bu başarı ile adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Didim’de şampiyon olan 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımını tebrik eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz “Adını Türkiye finallerine yazdıran sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi. Ayaz, Gaziantep’te yapılacak olan final yarışlarında 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımına başarılar diledi.

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