Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde pankreas kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Necdet Uysal (47), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi 3 çocuk babası Necdet Uysal, 2 aydır tedavi gördüğü pankreas kanserinden yaşamını yitirdi. Uysal için bugün saat 11.00'de, Tepeköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan Necdet Uysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tepeköy Mahallesi Mezarlığı´na götürülerek toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-04-19 11:41:03
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