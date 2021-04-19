Kadınlar Yunusemre'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

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Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aynı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde açılan kursta kursiyerler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi’nin bünyesinde bulunan Aynı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde açılan kursta kursiyerler pandemi kurallarına uygun olarak Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor. Kuran Kursu Eğitmeni Mecidiye Yavaş, iki grup halinde kursiyerlere Kuranı Kerim eğitimi verdiklerini belirtirken kurs hakkında bilgi verdi. Yavaş, “Sabahtan ve öğleden sonra kursiyerlerimize Kur’anı Kerim okuma kursu veriyoruz. Kursumuzda koronavirüs pandemisi nedeniyle açıklanan tüm kurallara uyuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz” dedi.

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