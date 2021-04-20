Şehzadeler’den esnafa bir destek daha

Pandemi sürecinde esnafa 1 milyon 52 bin 814 TL’lik bir destekte bulunan Şehzadeler Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile iş yeri faaliyetlerine bir kez daha ara verilen esnaflardan, 15 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında da kira almayacak. 60 iş yerinin yaralanacağı bu karar ile esnafa 184 bin 283 TL’lik bir destek daha sağlanmış olacak.

Pandemi sürecinde zor günler yaşayan esnafları yalnız bırakmayan Şehzadeler Belediyesi, aldığı kararlar ile esnafın yanında oldu. İş yeri kapanan esnaflardan kira almayan, açık olsa da iş yapamayan esnaflara kira indirimleri uygulayan belediye, bugüne kadar kiracısı olan esnaflar için 1 milyon 52 bin 814 TL’lik bir destekte bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Korona virüs sürecinde iş yerleri kapanan belediyemiz kiracıları esnaflarımıza destek olmak için aldığımız kararlar vardı. Bu süreçte; iş yeri kapanan 51 kiracımızdan 1 Aralık 2020 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, 3 aylık toplam 260 bin 686 liralık bir kira bedeli almamış olduk. İş yerleri açık olan ancak iş yapamayan esnaflarımız için de; ocak, şubat, mart 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde yüzde 50 indirim uyguladık. Bu süre içinde esnafımıza toplam 484 bin 837 liralık bir indirim uygulamış olduk. Nisan ayı meclisimizde aldığımız karar ile de nisan ve mayıs ayı kiralarında da yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Tüm bunlarla birlikte belediyemiz esnaflarımız için toplamda 1 milyon 52 bin 814 TL’lik bir fedakarlıkta bulunmuş oldu. Ayrıca esnaflarımızın nisan, mayıs ve haziran 2020 tarihlerindeki kiralarını da her bir ay için 3’er ay öteliyor ve ötelenen bu her bir ayın kira bedelini de 3’er ay faizsiz şekilde taksitlendiriyoruz.” dedi.



“Zorlu süreci hep beraber atlatacağız”

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Covid 19 Tedbirlerine İlişkin 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/ 16 sayılı kararı ile bazı iş yerlerinin faaliyetlerine bir kez daha ara verildiğini kaydeden Başkan Çelik, bu karar kapsamında faaliyetleri durdurulan esnaflardan 15 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında kira alınmayacağını duyurdu. Bu karar kapsamında belediye kiracısı 60 esnaftan 15 Nisan 17 Mayıs tarihleri için 184 bin 283 TL’lik bir bedelin daha alınmayarak, esnafa yeni bir desteğin daha verildiğini kaydeden Başkan Çelik, “Yaşadığımız bu zorlu süreçleri el birliğiyle, bir ve beraber olarak atlatacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bir hep esnaflarımızın yanında ve destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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