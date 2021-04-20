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Manisa’da ilk 3 ayda 2 bin 494 kişi işe yerleştirildi Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 2. olağan toplantısı yapıldı

İHA

Manisa’da ilk 3 ayda 2 bin 494 kişi işe yerleştirildi Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 2. olağan toplantısı yapıldı

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 2. olağan toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2021 yılının ilk 3 ayında 2 bin 494 kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiği açıklandı.
Valilik Brifing Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İŞKUR OcakMart 2021 döneminde 2 bin 494 kişiyi işe yerleştirdi
Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, istihdama yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İŞKUR tarafından OcakMart 2021 döneminde İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, İŞKUR’a müracaat eden 15 bin 133 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Aslan, 3 bin 68 işyerinin ziyaret edildiğini ve kamu ve özel sektörde toplam 2 bin 494 kişinin işe yerleştirildiği bilgisini verdi.
Kuruma kayıtlı işsizlerin 22 bin 88’inin erkek, 21 bin 543’nün kadın olmak üzere toplam 43 bin 631 kişi olduğunu kaydeden Aslan, kayıtlı işsizlerin 782'sinin engelli, 100'ünün ise eski hükümlülerden oluştuğunu açıkladı.
2021 yılında İş ve Meslek Danışmanı İş Kulübü Liderleri tarafından 15 grupta 305 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları konusunda eğitim verildiği, ayrıca pandemi sürecinde uzaktan online eğitim ile 221 üniversite öğrencisine iş kulübü eğitimi verildiğini dile getiren Aslan, meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 27 eğitim kurumu ziyaretinin yapıldığını ve 16 grup görüşmesinde 690 kişiye meslek danışmanlığı eğitimi verildiğini ifade etti.
Ayrıca OcakMart 2021 döneminde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından açılan kurs ve programlardan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 438 programa 1581 kişinin katıldığı açıklanırken, mesleki eğitim kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 2 kurs açılarak 48 katılımcının mezun olduğu bildirildi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 37 kursun açıldığı bildirilirken 1.421 kişinin çeşitli kamu kurumlarında istihdam edildiği, Pasif İş Gücü Programları kapsamında; işsizlik ödeneğinden: 1.247 kişinin, Kısa Çalışma Ödeneğinden; 13 bin 568 kişinin, Nakdi Ücret Desteğinden 13 bin 350 kişinin yararlandığı bilgisi verildi.
Toplantıda, engellilere yönelik hazırlanan projelerin değerlendirmesi, mesleki eğitim veren okullarda program türleri, alan ve dal açma teklifleri de görüşüldü.

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