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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dutlulu’dan OSB’ye ziyaret

İHA

Başkan Dutlulu’dan OSB’ye ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimini ziyaret etti.
Ziyarette Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı ve Akhisar OSB yönetimi de yer aldı. Birçok alanda üretim ve istihdam sağlayan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nin şehir için önemli olduğunu belirten Başkan Besim Dutlulu, misafirperverliklerinden dolayı OSB yönetimine teşekkür etti.
Toplam 67 fabrikanın bulunduğu Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Çınarlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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