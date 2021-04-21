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Manisa, sağlık turizminde atağa geçecek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yurt dışından hasta kabulüne başlamak için altyapı çalışmalarını tamamlarken ilk hasta Ukrayna'dan geldi Ukrayna’da tedavisi yapılamayan bir hasta Manisa’da yapılan başarılı operasyonun ardından 3 gün sonra ayağa kalktı Rüzgar tribünü montajında çalışırken düşen ve leğen kemiğinde parçalı kırıklar oluşan hasta yeniden ayağa kalkma umudunu kaybetmişken sağlığına Manisa’da kavuştu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu: “Sağlık turizmi alanında bir merkez olma yolunda çalışmalarımız var. Bunun da en büyük somut örneğini bu hasta olarak kabul edebiliriz” “Artık bundan böyle sağlık turizmi alanında da iddialı bir merkez olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi ismini herkes duyacak ve talep edecek”

İHA

Manisa, sağlık turizminde atağa geçecek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yurt dışından hasta kabulüne başlamak için altyapı çalışmalarını tamamlarken ilk hasta Ukrayna'dan geldi Ukrayna’da tedavisi yapılamayan bir hasta Manisa’da yapılan başarılı operasyonun ardından 3 gün sonra ayağa kalktı Rüzgar tribünü montajında çalışırken düşen ve leğen kemiğinde parçalı kırıklar oluşan hasta yeniden ayağa kalkma umudunu kaybetmişken sağlığına Manisa’da kavuştu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu: “Sağlık turizmi alanında bir merkez olma yolunda çalışmalarımız var. Bunun da en büyük somut örneğini bu hasta olarak kabul edebiliriz” “Artık bundan böyle sağlık turizmi alanında da iddialı bir merkez olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi ismini herkes duyacak ve talep edecek”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yurt dışından hasta kabulü için altyapı çalışmalarını tamamlarken yurt dışından gelecek hastalarla Manisa’da sağlık turizminin hareketlenmesi bekleniyor. 3 hafta önce Ukrayna’da yüksekten düşme sonucu leğen kemiği ve bel kemiğinde çok kırıklı yaralanma yaşayan bir kişi Ukrayna’da tedavisi yapılamayınca ambulans uçakla önce İstanbul’a ardından da ambulansla Manisa’ya getirildi. Ameliyata alınan hasta 3. günde ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yapılan başarılı operasyonlar ülke sınırlarını da aşarak yurt dışının da ilgisini çekmeye başladı. Sağlık turizmi için harekete geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde gerekli altyapı çalışmaları da büyük oranda tamamlandı.

İlk hasta Ukrayna’dan
Ukrayna’da 3 hafta önce rüzgar tribünü montajında çalışan bir işçi yüksekten düşerek çok kırıklı yaralanması sonrası Ukrayna’da acil ameliyata alındı. İlk müdahalenin ardından Ukrayna’da tedavisi yapılamayan hasta için arayışa giren işverenleri yaptıkları araştırmalarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan başarılı operasyonların ardından Prof. Dr. Güvenir Okçu’ya ulaştı. Prof. Dr. Okçu’nun hastanın filmlerini gördükten sonra ‘Operasyonu yaparız’ demesi üzerine hasta ambulans uçakla önce İstanbul’a ardından da ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine getirildi. Bir daha yürümeye dair umutlarını kaybeden hasta ameliyatın 3. gününde ayağa kalkmanın sevincini yaşadı.

“Önemli olan hastanın yurt dışında gelip Manisa’yı bulması”
Ukrayna’dan gelen hastaya yapılan operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güvenir Okçu, “Yüksekten düşme sonrasında bulunduğu ülkede yurt dışında acil olarak bir müdahale yapılıyor. Biz o kısmı pek de iyi bilmiyoruz ama bize gönderilen filmlerde leğen kemiğinin arka bölümünde ve ön bölümünde çok ciddi kırıkları olan bir hastaydı. 10 gün yurt dışında hastanede tedavi gördükten sonra bizlere filmleri İnternet üzerinden ulaştırdılar. Biz de bu konuda deneyimli olduğumuz için tedavisini yapabileceğimizi söyledik. Geçen hafta hastamız bize ulaştı. Şu anda yatakta oturuyor. Aslında hastanın çok uzun süre yatakta kalması söylenmiş ama ameliyatın 3. günü ayağa kalktı. Biz hastamıza leğen kemiğinin kırık olan ve yukarı doğru kaymış çıkmış olan sol tarafını tekrar olması gereken yere aşağıya indirdik ve oraya halk arasında platin denilen ama aslında titanyum olan plak vida sistemleri ve rotlarla tespit ettik. Ön taraftaki kırıkları da kapalı teknikle tespit ettik. Yatak kenarında oturabiliyor. 34 gündür kendi başına mobilize olabiliyor hatta alafranga tuvalete bile gitmesi serbest. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde bu tür tedavileri tek başımıza yapmıyoruz. Bu bir takım işi. Anestezi uzamımız Prof. Dr. İsmet Topçu, ortopedide birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Serkan Erkan, ben, Fizyoterapistimiz Koray Şen, asistanlarımız hepsinin bu işte emeği var. Burası Türkiye’deki belki de en deneyimli merkez. Hastamız, yakınları ve çalıştıkları şirket her yeri araştırdıktan sonra Manisa’ya getirmeye karar verdiler. Tedavisi olukça iyi gidiyor. Hastamızı yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Önemli olan hastanın yurt dışında gelip Manisa’yı bulması. Bu bizim için sevindirici bir durum Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin ne kadar rağbet gördüğünü bize gösteriyor. Yurt dışından da artık hastanemize sağlık turizmi için hasta getirilmeye başlanacak. Bunun için de rektörlüğümüz gerekli adımları attı. Bundan sonra sık sık yurt dışından gelen hastaları tedavi ederken görebileceksiniz” dedi.

“Tekrar yürüme sevinci bambaşka bir duydu”
Ukrayna’nın Odessa kenti yakınlarında rüzgar tribünü montajı sırasında asansördeyken dengesini bir kaybetmesiyle 3 metre aşağıya düşen ve leğen kemiğinde parçalı kırık oluşan ve Ukrayna’da tedavisi yapılamayan 36 yaşındaki Erdal Temel, “Ukrayna’da rüzgar güllerinde çalışırken bize bir görev verildi. Arkadaşımla görev yerine giderken ilk önce ben çıktım. Çıkarken de asansörde bizim üzerimizde emniyet kemeri baret olmasına rağmen şok dediğimiz bir alet var onu takmaya kalmadan ayağımın burkulmasıyla bir anda dengemi kaybettim ve swich dediğimiz bir panel var kendimi orada buldum. Gerisini hatırlamıyorum. Hemen ameliyata aldılar. 10 günlük süreç boyunca tedaviler yapıldı. O süreç içinde nerede ameliyat olabileceğimi araştırdılar. Kiev’de başka şehirlerde hepsi bu ameliyatı yapamayacaklarını söyledi ve yürüme şansı vermediler. Patronlarım sağ olsunlar 10 gün boyunca araştırma yaptılar ve Güvenir Hocayı tespit ettiler. Uçakla İstanbul’a İstanbul’dan da buraya ambulansla geldik. Hocamın emeğine sağlık. Buraya geldik, ameliyatın 3. gününde yürümeye başladım. Şu an gayet iyiyim bir sıkıntım yok. Tekrar yürüme sevinci bambaşka bir duydu. Tedavilerin ardından en kısa sürede yeniden eski halime kavuşacağım” diye konuştu.
Yürüme umudunu kaybetmişken olduğu ameliyat sonrası fizyoterapist Koray Şen eşliğinde ilk adımlarını atmaya başlayan Temel’in fizik tedavi sürecinin ardından yeniden eski sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

“Sağlık turizminde iddialı bir merkez olacağız”
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi ve Anestezi uzmanı Prof. Dr. İsmet Topçu ise şunları söyledi:
“Hastamız Ukrayna’dan 35 metre yüksekten düşme sonucu kalça ve bel kemiğindeki rahatsızlıklardan dolayı bir doktor arayışı içine giriyorlar ve bu arama sonrasında en iyi merkez neresi diye ararlarken Manisa Celal Bayar Üniversitesini tercih ediyorlar. Bu bizim için büyük bir övünç kaynağı. Bundan çok mutlu olduk. Bizim üniversitemiz travma konusunda oldukça iddialı bir merkez. Bu hastamızı da yine çok uzun süren özellikli bir ameliyat yapıldı. Yaklaşık 5 saatlik bir ameliyat sonrasında hastamız normal sağlığına kavuştu. Ben de bir anestezi uzmanıyım bizzat ameliyatta bulundum. Bu ameliyatın bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum. Bu hasta üzerinden şunu da söylemek istiyorum. Bizim Rektörlüğümüzün, Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın da önderliğinde, tavsiyeleriyle sağlık turizmi alanında bir merkez olma yolunda çalışmalarımız var. Bunun da en büyük somut örneğini bu hasta olarak kabul edebiliriz. Sağlık turizminde bununla ilgili yatırımlarımız var, bununla ilgili görüşmelerimiz var. Bir merkez kurduk. Bundan böyle yurt dışından gelen hastalara hizmet vermeye devam edeceğiz. İddialı olduğumuz alanlarda kendimizi daha iyi tanıtacağız ve bu alanlarda tüm hastalarımıza yurt dışından da bize başvuran hastalarımıza şifa vermeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Eksikliklerimiz var onları gidermeye çalışıyoruz. Artık bundan böyle sağlık turizmi alanında da iddialı bir merkez olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi ismini herkes duyacak ve talep edecek.”

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