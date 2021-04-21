Manisa'da erkenci kiraz hasadı başladı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonun ilk kirazı çıktı. Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, hasat edilen ilk kirazların Avrupa ülkelerinin yanı sıra bu yıl tekrardan Uzak Doğu'ya gönderileceğini söyledi.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. İlk hasat, kiraz üreticisi Yavuz Tun'ün tarlasında gerçekleşti. Yaklaşık 40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kirazın açık artırmayla satılması bekleniyor. Hasada Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Hasadın ardından açıklama yapan Öztürk, Manisa'nın kiraz üretiminde Türkiye'de alan bakımından 2'nci, üretimde ise 4'üncü sırada yer aldığını belirterek, "Biliyorsunuz ilimizde don hadisesi gözlemlendi. Donun etkilerini şu an gözlemliyoruz. İnşallah rekolte anlamında bir verim kaybı olmaz. Ekiplerimizle birlikte sahada bunun takipçisiyiz" diye konuştu.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, ihracat rakamlarını açıkladı. Bu yıl Avrupa'nın yanı sıra geçen yıl pandemi nedeniyle durdurulan Çin'e tekrar kiraz yollayacaklarını dile getiren Uçak, "2020 yılında 224 milyon dolarlık kiraz ihracatı yaptık. Kiraz ihracatında ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 13 milyon dolarla Avusturya takip etmektedir. Son 2 senedir Çin'e de başladık. Çin'e 4 milyon 500 bin dolarlık ihracatımız oldu. Geçen sene son zamanlarda yasaklandı ama şuanda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin desteğiyle bu yıl tekrar Çin'e de göndereceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Sebze ve meyve ihracatı içerisinde kiraz şampiyon oldu. İnşallah bu sene şampiyonluğu elden tekrar bırakmayacaktır" dedi.

Kiraz üreticisi Yavuz Tun ise, ilk erkenci kirazı ürettiği için memnun olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-04-21 12:01:35



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