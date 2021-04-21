Turgutluspor seri peşinde

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Silahtaroğlu Vanspor'u evinde 2-1 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutluspor yarın Pazarspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda Mehmet Güngör'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Turgutluspor'da kart cezalısı Erkan mücadelede forma giyemeyecek. Play-Off barajının 8 puan gerisinde yer alıp umutlarını mucizelere bırakan kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Abdullah Ercan, Pazarspor'u yenip rakiplerinin kaybını bekleyeceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-04-21 12:04:10
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