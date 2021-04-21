Manisa'da erkenci kiraz hasadı başladı (2)

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KİLOSU 500 TL'DEN SATILDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki sezonun ilk kirazı alıcısını buldu. Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın da katıldığı törenle, sezonun ilk kirazı satıldı. Çiftçi Yavuz Tun'un hasat ettiği 70 kilo kirazı, kilosu 500 TL'den tüccar İbrahim Bodur satın aldı. Vali Yaşar Karadeniz de üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-04-21 12:24:33



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