Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı Motosikleti sürükleyip götürürken yakalandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde motosiklet hırsızı, bekçilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Olay, Salihli Güneş Mahallesi Avar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 45 SB 187 plakalı motosikleti eliyle sürükleyerek götürdüğünü fark eden bekçiler, şüpheliyi durdurdu. Yapılan sorgulamada motosikletin Ferudun Aktaş adına tescilli olduğu tespit edilirken, şüpheli Nurullah B.(19) gözaltına alındı.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, şüpheli Nurullah B. hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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