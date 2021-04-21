Arazi anlaşmazlığı yüzünden kan aktı, karı-koca vuruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada karıkoca tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Süleyman Ş.(60) ile Yaşar D.(61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Süleyman Ş. yanında getirdiği tüfekle Yaşar D. ile eşi Raz D'ye (58) ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı çifti Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmaların Yaşar D.'nin karın ve göğüs boşluğuna isabet ettiği, eşi Raz D.'nin ise bacaklarından yara aldığı öğrenildi.
Silahla yaralama olayı sonrası harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri, zanlı Süleyman Ş.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.