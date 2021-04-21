Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nin peyzaj çalışması tam not aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak, yepyeni ve modern bir görünüm kazanan Kula ilçesindeki Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi çevresinde peyzaj çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il geneline peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürürken, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi çevresinde peyzaj çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çevre düzenlemesi yapılarak baştan aşağı yenilenen türbenin çevresinde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 75 adet ağaç dikildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesine ait seradan yetiştirilen kazayağı, biberiye gibi yüzlerce bitki de uygun alanlara ekildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “İnanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi çevresinde başlattığımız peyzaj çalışmalarımızı da büyük ölçüde tamamladık. Yeşillendirme çalışmalarımızda susuzluğa dayanıklı, kendi seramızda yetiştirdiğimiz bitkilerin ekimini gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu” dedi.

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