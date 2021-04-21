Manisa İMKB’den Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği protokolü

Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Berberler ve Kuaförler Odası ile yaptığı işbirliği kapsamında hem nitelikli öğrenciler yetiştirilecek hem de mesleğin gelişimine katkı sağlanacak.

Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Okul Müdürümüz Halil Solak arasında imzalanan protokol kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı adı altında, yeni teknik ve yöntemlere dayalı atölye kurulmasını, deneyim paylaşımını ve öğrenci istihdamı hedefleniyor. Protokolün ardından Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı atölyesinde yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bilgi veren Okul Müdürü Halil Solak öğrencilerin mesleki beceri eğitimlerini artırmak, becerilerini geliştirmeye yönelik uygulama deneyimi sunmak, nitelikli eleman olarak mezun olmalarını sağlamak için çalışmaların hemen uygulanmaya başlanacağını ve diğer alanlarda da benzer çalışmalar yapılmak üzere hazırlıklar yapıldığını söyledi.

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