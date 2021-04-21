Arazi anlaşmazlığı yüzünden vurulan adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar Dönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Süleyman Ş.(60) ile Yaşar Dönmez (61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Süleyman Ş. yanında getirdiği tüfekle Yaşar Dönmez ile eşi Raz Dönmez'e (58) ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı çifti Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmaların Yaşar Dönmez'in karın ve göğüs boşluğuna isabet ettiği, eşi Raz Dönmez'in ise bacaklarından yara aldığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayı sonrası harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri, zanlı Süleyman Ş.'yi evinde gözaltına aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Yaşar Dönmez'in doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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