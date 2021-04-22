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Korona virüs sonrası tedavide yeni dönem Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde PostCovid Polikliniği hizmete başladı Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu: “Covid-19 geçen yıl ortaya çıkmış bir hastalık olmasına rağmen şimdiden hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz"

İHA

Korona virüs sonrası tedavide yeni dönem Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde PostCovid Polikliniği hizmete başladı Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu: “Covid-19 geçen yıl ortaya çıkmış bir hastalık olmasına rağmen şimdiden hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz"

Korona virüs (Covid19) enfeksiyonu sonrasında hastalarda uzun dönem şikayetlerin devam etmesi üzerine harekete geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid Polikliniği'ni hizmete açtı. Poliklinikte özellikle akciğer tutulumuna bağlı solunum şikayetleri devam eden hastaların gözlem ve tedavileri yapılacak.
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde korona virüs enfeksiyonu sonrası uzun dönem şikayetleri devam eden hastalara yönelik PostCovid Polikliniği hizmete başladı. Hasta kabulüne başlayan poliklinikte enfeksiyonu geçiren, ancak özellikle akciğer tutulumuna bağlı solunum şikayetleri devam eden hastaların gözlem ve tedavileri yapılacak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde faaliyete başlayan Postcovid polikliniğinde, alanında uzman göğüs hastalıkları hekimleri hasta kabulünü gerçekleştirecek.
Konu ile ilgili bilgi veren Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu, “Covid19 pandemisi bugüne kadar görülmemiş bir viral pnömoni dalgasına neden olmuştur. Bugün itibariyle resmi rakamlara göre dünyada 143 milyondan fazla kişi bu hastalığa yakalanmış ve bu hastaların 3 milyondan fazlası da bu hastalık nedeniyle vefat etmiştir” dedi.
Korona virüs enfeksiyonu sonrası hastalarda sıklıkla görülen şikayetler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Havlucu, “Yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrıları, göğüs ve sırt ağrısı, öksürük, çarpıntı, çabuk yorulma, endişe bozuklukları, uyku düzenini bozulması, tat ve koku almada bozukluk, ağız, göz, boğazda kuruma, burun, göz şikayetleri, baş ağrısı, balgam, iştahsızlık, baş dönmesi, kas ağrılarının yanı sıra dikkat eksikliği, unutkanlık, karakterize beyin sisi gibi şikayetleriyle karşı karşıyayız. Bu şikayetler hayat kalitesini çok şiddetli olarak bozabilmekte ve günlük aktivitelerinizi etkileyebilmektedir” diye konuştu.

"Hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz"
Hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmaları uzun zaman aldığını gözlemlediklerini belirten Havlucu, “Covid19 geçen yıl ortaya çıkmış bir hastalık olmasına rağmen şimdiden hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz. Korona virüse yakalanan bir kişinin iyileşme süresi, hastalığı ne kadar ağır geçirdiğiyle ilişkili olabilse de her zaman doğru orantılı olmayabiliyor. Pek çok kişi için Covid19 sıradan bir gripten farksız geçse de bazı insanlarda kalıcı izler bırakabiliyor ya da uzun süre devam eden birtakım şikayetlere sebep oluyor. Biz bu durumu 'Post Covid' veya 'Uzamış Covid' olarak adlandırıyoruz. Çeşitli şikayetlerle gelen hastaların gün geçtikçe artması ve bu hastaların daha ayrıntılı değerlendirilebilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Post Covid polikliniği hayata geçirilmiştir. Bu poliklinikte koronavirüs enfeksiyonu sonrası görülebilecek şikayetlerin ve hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonların takibi ve tedavisi yapılacaktır. Bu amaçla polikliniğimizde göğüs hastalıkları uzman ve araştırma görevlileri ve bir solunum rehabilitasyonu uzmanımızın dahil olduğu bir ekip oluşturulmuştur. Gerektiğinde hastalarımız ilgili diğer kliniklerle de beraber değerlendirilecektir. Bu şekilde kapsamlı bir ekiple yapılacak bu hizmet yapılanması bölgemizde ilktir ve gün geçtikçe de daha da kapsamlı bir hale getirilecektir. Hastalarımızın bu dönemi daha az sıkıntı ile geçirmelerini amaçlayan bu ünitenin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sadece Manisa'da 15 aylık süre içerisinde binlerce kişinin korona virüs geçirdiğini söyleyen Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, “Manisa ilinde yaklaşık 15 aylık süre boyunca binlerce sayıda Covid19 enfeksiyonu geçiren hasta olduğunu biliyoruz. Bu hastaların aktif enfeksiyonu geçirdikten sonra da çok sayıda şikayetleri oluyor. Onlara yardım amacıyla covid sonrası polikliniğimiz hizmete girdi. Ülkemizde ilk olarak bir üniversite hastanesinde böyle bir uygulama başlattığımız ve bu alanda öncü olduğumuz için başta Doç. Dr. Yavuz Havlucu hocamız olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum. Covid enfeksiyonu sonrasında şikayeti devam eden hemşerilerimize şifa olmayı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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