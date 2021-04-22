Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden düştü: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde çayı geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düşen ATV´nin sürücüsü Özen Y. yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kurşunlu Çayı üzerindeki Kurşunlu Şelalesi´nde meydana geldi. Çayı geçmeye çalışan Özen Y. yönetimindeki 07 GGD 83 plakalı ATV, akıntıya kapılıp, sürüklenerek, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü. Kazada Özen Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince sudan çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Özen Y., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası çekici ile sudan çıkarılan ATV, otoparka götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-04-22 17:40:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.