Turgutluspor havlu attı

TURGUTLU, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenilgiyle ayrılan Turgutluspor, Play-Off yarışına resmen havlu attı.
Aldığı yenilgiyle ilk 5 sıranın 11 puan gerisinde kalan kırmızı-siyahlılar bitime 3 maç kala hayallerini başka bahara erteledi. Bir dönem ligde liderliği kadar yükselen Turgutluspor özellikle 2'nci yarıda yaşadığı düşüşle hayal kırıklığı yarattı. Turgutluspor son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilirken, 5 karşılaşmasını kaybetti, 3 maçından ise eşitlikle ayrıldı.
Turgutluspor kalan 3 karşılaşmasında Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor (D) ve Bodrumspor'la mücadele edecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-04-23 11:35:44
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