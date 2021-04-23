Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı

İHA

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan karıkoca ikametlerinde gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yakalaması olan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda S.G. (49) ve eşi M.G.'yi (49) İstasyon Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece saat 23.30 sıralarında yakalamalı şahıslara yönelik yapılan arama çalışmalarında İstasyon Mahallesi’nde 4 farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 bin TL adli para cezası ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs ile 4 adet farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 2 adet farklı dosyalardan 'Mala Zarar Verme', 1 adet 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 1 adet 'Basit Yaralama', 1 adet 'İftira' suçlarından 16 bin 500 TL adli para cezası ve 22 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.G. isimli şahıs ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ataç 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutladı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç önce Hafsa Sultan Hastanesinde çocuklarla bayramlaştı ardından makamını minik öğrenciye devretti
YEREL HABERLER Rektör Ataç 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte ...
Başkan Çetin Akın İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacak
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ...
Vakaların arttığı Manisa'da validen 'tedbir' çağrısı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Manisa'da validen 'tedbir' çağrısı
Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
YEREL HABERLER Temizliği bırakıp saygı duruşuna geçtiler
Turgutluspor havlu attı
YEREL HABERLER Turgutluspor havlu attı
Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
YEREL HABERLER Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
Pandemide 23 Nisan'a sade kutlama
YEREL HABERLER Pandemide 23 Nisan'a sade kutlama
Sokaktan geçimlerini sağlayan çocukları unutmadılar
YEREL HABERLER Sokaktan geçimlerini sağlayan çocukları unutmadılar
Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çayda akıntıya kapılan ATV, şelaleden düştü: 1 yaralı
Salihli’ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü
YEREL HABERLER Salihli’ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü
Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu ATV motoruyla çaydan geçmek isterken şelaleden uçtu
YEREL HABERLER Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu ATV motoruyla ...
Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek ...
Jeopark Kula'nın Efeler Ligi hedefi gelecek sezona kaldı Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Yeni Kızıltepespor: 3
YEREL HABERLER Jeopark Kula'nın Efeler Ligi hedefi gelecek sezona ...
Turgutlu Belediyespor İstanbul’dan lider olarak döndü
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor İstanbul’dan lider olarak döndü
İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
YEREL HABERLER İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı
Öğrenci ve ailelerine yönelik yapılan 'Siyer-i Nebi' yarışmasının ödülleri dağıtıldı Pandemiyi fırsata çeviren Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri ve aileleri arasında altın ödüllü Siyer-i Nebi Yarışması düzenledi
YEREL HABERLER Öğrenci ve ailelerine yönelik yapılan 'Siyer-i Nebi' ...
Kula'da komiser yardımcısı sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Kula'da komiser yardımcısı sayısı 5'e yükseldi
Manisa’da asfalt sezonu açıldı Manisa'da bu yıl bin 200 kilometre asfalt atılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Manisa’da asfalt sezonu açıldı Manisa'da bu yıl bin ...
Somaspor şampiyonluk turunu evine bıraktı
YEREL HABERLER Somaspor şampiyonluk turunu evine bıraktı
Uzmanından oruç tutanlara beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından oruç tutanlara beslenme önerileri
Salgın sürecinin eğitimdeki eşitsizlikleri daha da artırdığı tespit edildi Eğitim-Bir-Sen ‘Pandemi döneminde öğrenme kaybı’ Raporunu açıkladı
YEREL HABERLER Salgın sürecinin eğitimdeki eşitsizlikleri daha da ...
Korona virüs sonrası tedavide yeni dönem Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde PostCovid Polikliniği hizmete başladı Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu: “Covid-19 geçen yıl ortaya çıkmış bir hastalık olmasına rağmen şimdiden hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz"
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası tedavide yeni dönem Manisa CBÜ ...
Alaşehir’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden tarım alanlarında inceleme
YEREL HABERLER Alaşehir’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden ...