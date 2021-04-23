Minikler, 23 Nisan’ı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi kuralları eşliğinde evlerinde coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl pandemi sebebiyle sınırlı katılım şartı ile resmi programlarla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri de kısıtlamalar dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutladılar. Türk Bayrağı ve Atatürk tişörtleri giyen minikler, odalarını Ay Yıldızlı süslemelerle, bayrak ve balonlarla donattılar. Günün önemine ithafen şiirler yazan ve resimler çizen çocuklar, eserlerini aile büyüklerine sundular. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu da yapılan kutlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Pandemi dolayısıyla 23 Nisan coşkusunu meydanlarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını belirten Ustamehmetoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla, dışarıda kutlayamadığımız bu özel günün anlam ve önemini çocuklarımıza anlatmak için evlerinde bir etkinlik düzenlemelerini istedik. Tüm çocuklarımız, yaptıkları çalışmaları ailelerine sundu. İnşallah, önümüzdeki sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yine coşkuyla kutlarız” diye konuştu.

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