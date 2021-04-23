Manisa'da 23 Nisan'a özel konvoy

Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonla Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komuyanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar kentte konvoy yaptı.

Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Manisa sokakları siren sesleriyle şenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komuyanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kentte konvoy yaptı. Türk Bayraklarıyla süslenen araçlar renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar balkonlarından Türk Bayrakları sallayarak konvoya eşlik etti.

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