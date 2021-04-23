Başkan Kayda, makamını minik öğrenciye bıraktı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını özel bir okulun 1. sınıf öğrencisi Arif Ata Özdoğan’a bıraktı. Arif Ata Özdoğan’ı kapıda karşılayan Başkan Kayda, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını devrederek, Salihli Belediyesi’nin kendisine emanet olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkanlık makamına oturan Arif Ata Özdoğan, Başkan Zeki Kayda’ya çocuklar adına çiçek takdim ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başkanlık koltuğuna oturan minik öğrenci, daire müdürlerine tüm çocuklar için yeni bir Masal Ormanı Parkı yapılması talimatını verdi. Korona virüs salgınından herkesin etkilendiğini belirten minik başkan, büyük bir hastane yapılması talebini dile getirerek Salihli’deki çocuklar için Aqua Park istediğini söyledi.

Makam devrinde konuşan Başkan Zeki Kayda, “Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini ve önemini bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincindeyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu bayramını kutluyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bugünden daha iyi yetiştirmemiz lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülkenin birliğini ve beraberliği temin etmişler ve 23 Nisan’ı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmişler. TBMM’nin açılışının 101. yılını coşkuyla kutladığımız bu günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş tüm devlet adamlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun çocuklar” diye konuştu.

Başkan Kayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını bıraktığı minik öğrenci Arif Ata Özdoğan’a hediyeler vererek kendisinin ve tüm çocukların bayramını kutladı.

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