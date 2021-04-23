Alaşehir'de yakalanan karı-koca tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dün polis ekiplerince yakalanan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece saat 23.30 sıralarında yakalamalı şahıslara yönelik yapılan arama çalışmalarında İstasyon Mahallesi’nde 4 farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 bin TL adli para cezası ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs ile 4 adet farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 2 adet farklı dosyalardan 'Mala Zarar Verme', 1 adet 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 1 adet 'Basit Yaralama', 1 adet 'İftira' suçlarından 16 bin 500 TL adli para cezası ve 22 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G.'nin eşi S.G. isimli şahısla birlikte ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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