Turgutlu'da bayram coşkusu doyasıya yaşandı

Turgutlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlediği bir takım etkinliklerle kutladı. Turgutlu'da milli bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törenle başladı. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri katıldı.



Gaziler Parkı’nın açılışı yapıldı

Resmi törenin ardından Turgutlu Belediyesi tarafından Subaşı Mahallesi Hal Sokakta yapımı tamamlanan Gaziler Parkının açılış töreni düzenlendi. Başkan Çetin Akın, Kaymakam Ali Yılmaz, Jandarma Komutanı Halim Karaer, Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, meclis üyeleri, daire müdürleri, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Türkiye Harp Malulü ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazilerin katıldığı Gaziler Parkı dualarla açıldı.

Gaziler Parkı’nın açılışında konuşan Başkan Çetin Akın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Gaziler Parkı’mızın açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için büyük fedakarlıklarda bulunan değerli gazilerimize sonsuz teşekkür ediyor, Gaziler Parkı’mızın Turgutlu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, “Gaziler Parkı’nı Turgutlu’ya kazandırdığı için Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter de Gaziler Parkı’nın yapılmasında emeği geçen Başkan Çetin Akın’a, encümen ve meclis üyelerine, Turgutlu Belediyesi personeline teşekkür etti.



23 Nisan coşkusu kortejle yaşandı

Turgutlu Belediyesi tarafından, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında araç korteji yapıldı. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta Müdürlüğü, Aşevi ve Hayır Merkezi ile bütün birimlere ait araçlarla yapılan kortejde ilçe merkezindeki tüm mahalleler gezildi. Vatandaşlar ise balkonlardan, pencerelerden korteje alkışlarla eşlik etti.

Turgutlu Belediyesinin gerçekleştirdiği 23 Nisan etkinlikleri hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı pandemi gölgesi altında düzenlediğimiz etkinliklerle kutladık. Bu özel günde önce Gaziler Parkı’mızın açılışını gerçekleştirdik ardından mahallelerimizde belediyemize ait araçlarımızla kortejimizi yaptık. Araç kortejimize evlerinden coşkuyla eşlik ederek bayram sevincimizi paylaştığımız tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ederim. Bu günleri elbette aşacak, milli bayramlarımızı aynı heyecanla, sevinçle meydanlarımızda, okullarımızda hep birlikte kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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