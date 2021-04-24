MASKİ’den Akgedik-TOKİ’de sahur mesaisi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi AkgedikTOKİ mevkiinde içme suyu kapasitesini iki katına çıkarmak için ilave bir sondaj kuyusunu devreye aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi AkgedikTOKİ mevkiinde yaşanan su sıkıntısına yaptığı çalışma ile son verdi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bölgedeki su kapasitesini iki katına çıkarak olan sondajın bağlantısı sahurdan sonra yapıldı. Yürütülen çalışmayı İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir ile Şube Müdürleri Recep Günay Remzi Porsuk ve İlker Kılıç da yerinde takip etti.

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sorunlarına son vermek için çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte su tüketimindeki artış su kaynaklarının yetersiz gelmesine sebep olabiliyor. Biz de bu durumu ortadan kaldırmak için yeni bir sondaj kuyusu açarak içme suyu deposuna bağlantısını yaptık. Bu sayede bölgedeki suyun kapasitesini iki katına çıkardık” dedi.

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