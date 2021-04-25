Azerbaycan Kültür Derneğinden Biden’ı tepki

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin olarak ‘Soykırım’ ifadesini kullanmasına sert tepki göstererek, “Soykırım görmek isteyenler, Iğdır’da, Kars’ta, Erzurum’da, Hocalı’da yapılan katliamlara ve toplu mezarlara baksınlar” dedi.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba, İlk kez bir ABD Başkanın 1915 olaylarına ilişkin soykırım nitelendirmesi yapmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Tarihi şanla ve şerefle dolu bir milleti soykırımcı olarak nitelendiren Biden’ı nefretle kınadıklarını kaydeden Kağba, “Sözde müttefikimiz ABD Başkanı Biden’ın bu söylemini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi.

Kağba yaptığı açıklamada, “Soykırıma uğramış millet olarak Amerika Başkanı Biden’ın söylemlerini nefretle ve şiddetle kınıyorum. Soykırım görmek isteyenler Iğdır’ın Oba, Hakmehmet ve Koçkıran köylerindeki toplu mezarlara baksınlar. Yine Kars, Erzurum’da yapılan katliamlara baksınlar. ASALA terör örgütünün katlettiği diplomatlarımızın ve sivil vatandaşlarımızın acısı dinmemişken, Hocalı katliamının cevabı verilmemişken, haksız yere işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak için şehit olan askerlerimizin kanı yerden kalkmamışken müttefikimiz olan ABD Başkanı Biden’ın bu söylemini hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Tarihi sanla şerefle dolu bir milleti soykırımcı olarak nitelendiren Başkan Biden’ı tarihi incelemeye davet ediyor ve bu söylemini nefretle kınıyorum.” diye konuştu.

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