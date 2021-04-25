Turgutluspor'a Muhammet Haşim'den kötü haber



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'a yenilerek bitime 3 maç kala Play-Off şansını matematiksel olarak kaybeden Turgutluspor'a aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan golcü Muhammet Haşim Çoban'dan kötü haber geldi. Pazarspor maçında sedyeyle soyunma odasına götürülen Haşim'in yapılan detaylı tetkikleri sonucunda ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edilirken, sağ arka adalesinde de yırtık olduğu belirtildi. Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Haşim'in ameliyat olup sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı öğrenildi. Turgutluspor ve takım arkadaşları, Muhammet Haşim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediler.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-04-25 11:55:43



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