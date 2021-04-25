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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den Alaşehir'de 6 bin metrekarelik peyzaj

İHA

Büyükşehir'den Alaşehir'de 6 bin metrekarelik peyzaj

İl genelinde gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisa'yı daha da güzelleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda 6 bin metrekarelik peyzaj çalışmalarına başladı.
Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında büyük emek harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'e kazandırılan Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda da peyzaj uygulamasına başlandı. Bu doğrultuda kavşakta 6 bin metrekarenin üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor. 100'e yakın yetişmiş dut ağacının toprakla buluşturulduğu peyzaj çalışmasında Büyükşehir Belediyesi'nin kendi serasında yetiştirdiği biberiye, kaz ayağı ve Europs uygulamaları da yapıldı. Ayrıca alanda çim uygulamasının da yapılacağı ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte ilçeye giderek peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Daire Başkanı Göktaş'tan bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Alaşehir'e yakışır bir çalışma olacak"
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Daire Başkanı Göktaş, "Alaşehir girişi olan Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı çok önemli bir nokta. Alaşehir'e girdiğimiz gibi vatandaşlarımızın karşılaştığı bir alan. Büyükşehir Belediyemiz burada büyük bir kavşak projesi yaptı. Kavşağın üzerinde bulunan yan kuşaklarda ve çevrede küçük adacıklar şeklinde olmak kaydıyla 6 bin metrekareden fazla peyzaj alanı var. Bu alanda çalışmalarımıza başladık. Güzel Alaşehir'in girişi olan Süleyman Dermirel Kavşağı'nda 6 bin metrekareden fazla peyzaj çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda 100'e yakın yetişmiş dut ağacı dikiyoruz. Aynı zamanda bu alanın altında çim uygulaması yapacağız. Her zamanki gibi kendi seramızda yetiştirmiş olduğumuz biberiye bitkisi, kaz ayağı bitkisi ve Europs'ları da küçük adacıklara uygulayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Alaşehir'e yakışır bir peyzaj düzenlemesi olacak" ifadelerini kullandı.

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